Джорджетто Джуджаро присвятив цей автомобіль свіїй матері.

Sibylla – дівоче прізвичще матері Джорджетто Джуджаро. А ще – ім’я віщунки, тому всередині концепта так багато екранів: вони інформують водія про майбутнє.

Ательє ItalDesign-Giugiaro останнім часом не раз заявляло про своє бажання стати виробником автомобілів, подібно до Pininfarina. Як і конкуренти, Джуджаро об’єднав зусилля з китайською компанією Envision Energy. У розробці автомобіля брали участь інженери обох фірм.

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Сам Джорджетто Джуджаро цього року святкує 80-річчя, тож сентименти з ім’ям Sibylla цілком зрозумілі.

Фото: GFG Sibylla GG 80 / GFG Style

Уславлений дизайнер знявся у рекламному відео, що розповідає про “Сибілла” у рамках концепції “розумної електромережі” для користувачів платформи EnOS – продуктом Envision Energy.

GFG Sibylla приводиться у рух чотирма 150-кіловатними електромоторами, котрі в сумі генерують 600 кВт (816 к.с.) потужності. Джуджаро повідомляє, що автомобіль здатен розвивати швидкість у 100 км/год вже за 4 секунди після старту. Батарея ємністю 75 кВт*год теоретично забезпечує запас ходу у 450 км.

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Виробник повідомляє, що батареї концепта Sibylla (Сибілла) вміщують стільки електроенергії, скільки в середньому витрачає за тиждень європейська сім'я. Якщо інтегрувати електрокар в мережу, він може служити джерелом.

Фото: Інтер’єр GFG Sibylla GG 80 / GFG Style

Скляний купол Sibylla складається з трьох секцій. Передня зсувається вперед, а задні піднімаються як крила. При цьому 4 дверцят відкриваються як у звичайного автомобіля. Усередині концепта монітори замінили усе, що тільки можна, ними опоясано весь “горизонт” перед водієм, а на додачу ще й на кермі всановлена парочка компактних сенсорних екранів для управління тими ж функціями, що й кнопки на “мульти-кермі”. Крісла у концепта обособлені, їх 4 і усі вони однакові, з ідентичними налаштуваннями.

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