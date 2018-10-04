Японська марка відродить забуту традицію на новий лад.

Починаючи з 2020 року у автомобілях Mazda знову будуть роторні двигуни, однак лише у якості “подовжувача запасу ходу” для електрокарів.

Також цікаво: Роберт Де Ніро рекламує новий Kia e-Niro

У ЗМІ довгий час підтримувалась тема відродження роторних двигунів – історичної “родзинки” автомобілів Mazda. Видання Аutoblog повідомляє, що тепер ця інформація підтверджена офіційно.



Фото: Концепт Mazda RX-Vision / Mazda

Як стало відомо, роторний двигун не з’явиться у жодній з поточних моделей марки. Натомість у 2020 році у продаж вийде нова повністю електрична модель, а разом з нею і версія електро+ротор. Останній у цьому випадку виконуватиме другорядну, допоміжну роль.

Mazda також повідомила, що новий роторний двигун зможе працювати і на бензині, і на зрідженому нафтовому газі.

Також цікаво: Прем'єри Lexus на Паризькому автошоу 2018