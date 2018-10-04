Шанований голлівудський актор анонсував корейський електрокар у Європі.

У свої 75 років актор Роберт Де Ніро продовжує активно зніматись у кіно та рекламі. Рекламісти вирішили обіграти його прізвище для промо нового кросовера Kia e-Niro.

У рекламному ролику, котрий називаєтсья “Знайомтесь з нашою новою зіркою – Ніро”, актор говорить, звертаючись до європейців: “скоро ви будете бачити багато цього Ніро, та ось таких “Ніро”.

Також цікаво: VinFast: в'єтнамський дебют у Парижі

Роберт Де Ніро підписав контракт з Кіа на участь у рекламній кампанії для e-Niro і цей рекламний ролик є лише першим з серії.

“Комунікаційний план для e-Niro буде настільки ж особливим, як сама машина”, - заявив віце-президент з маркетингу та плануванню продукту компанії Kia Motors Europe Артур Мартінс.

e-Niro – європейська версія електричного кросовера Niro, що має запас ходу у 485 км.

Наразі в Україні пропонується гібридний Kia Niro, однак з наступного року український імпортер планує поставляти і новий e-Niro.

Також цікаво: ŠKODA представила у Парижі п'ять яскравих новинок