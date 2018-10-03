Експансія на Старий Світ поки що не планується, однак глобальна прем'єра двох новинок пройшла у Європі.

Стартап з В’єтнаму не має ні досвіду, ні бодай однієї моделі у виробництві, однак мітить одразу у преміум-сегмент.

VinFast Group є найбільшим оператором неруховмості у В’єтнамі. Нещодавно компанія оголосила свої плани по виходу на автомобільний ринок.

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Маючи значні фінансові запаси, компанія одразу узялась за справу з розмахом – дизайн перших моделей VinFast був замовлений кільком провідним італійським студіям: Pininfarina, Zagato, Torino та ItalDesign. З отриманих ескізів жителі в’єтнаму шляхом онлайн-голосування обрали пару моделей, котрі фірма і втілила у життя.

На початку вересня стало відомо, що седан LUX A2.0 та кросовер LUX SA2.0 будуть презентовані у Парижі.

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Фото: Седан VinFast LUX A2.0 / Motor1

Обидві моделі оснащуються 2-літровим чотирициліндровим турбо-мотором, котрий продукує 174 або 227 к.с. потужності. Покупці седана зможуть обирати між двома варіантами продуктивності, тоді як для кросовера пропонується виключно 227-сильна версія двигуна. У будь-якому випадку, силовий агрегат поєднується з 8-ступінчатою автоматичною трансмісією ZF.

Фото: Кросовер VinFast LUX SA2.0 / Motor1

Цікаво, що у В’єтнамі VinFast має ліцензію від GM на виробництво міського автомобіля, та угоду з Siemens на виробництво електричного автобуса, однак про них компанія поки що мовчить. А от LUX A2.0 та LUX SA2.0 планує поставити на конвеєр вже наступного року, а у 2020 розпочати продажі.

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