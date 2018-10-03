Китайському бренду не вдалось вийти на ринок США, через "тарифи Трампа", однак у Європі таких заборон немає.

Нові законодавчі обмеження не дозволили GAC стати першою китайською маркою на ринку США, як планувалось. Тому фірма зосередила увагу на Європі.

Якщо в Америку планувалось зайти з великим кросовером GAC GS8, то для Старого Світу китайці підготували компактнішу модель – GAC GS5. Новинка є моделлю другого покоління і в Парижі справила світову прем’єру.

Також цікаво: Toyota показала у Парижі чотири електро-новинки

Фото: Світова прем’єра другого покоління GAC GS5 у Парижі / Авто 24

За габаритами новий GAC GS5 близький до кросоверу Hyundai Santa Fe: довжина – 4695 мм, колісна база – 2710 мм. Виставковий шоу-кар обладнано 19-дюймові колеса і повністю світлодіодними фарами, хоча будуть і простіші версії. У салоні помітні цифрові прилади, шкіряна оббивка та панорамний дах. Оснащення включає камери кругового огляду та мультімедійний центр з сенсорним екраном.

GAC GS5 оснащується бензиновим турбованим двигуном 1.5, потужність якого, в залежності від налаштувань, може складати 152 або 169 к.с. Агрегатується двигун 6-ступінчатою автоматичною або механічною трансмісією з приводом виключно на передню вісь.

Також цікаво: Бренд DS у Парижі: ефектний концепт-кар та преміум-кросовери

У Китаї продажі нового GAC GS5 розпочнуться вже 31 жовтня. Вартість моделі досить висока: від 18 до 26 тисяч доларів. На китайському ринку бренд позиціонує себе, як преміальний. Чітких планів на європейському ринку представники компанії не озвучили, однак не виключено, що експансія у Європі розпочнеться не з Франції чи Німеччини, а, наприклад, Молдови, Білорусі чи України.

Фото: Автомобілі з лінійки GAC, так концепт Enverge на автосалоні у Парижі / Авто 24

Окрім кросовера GS5 китайці привезли до французької столиці прототип Enverge – у Європі він демонструється вперше. А щоб стенд не пустував, прихопили і решту своїх моделей.

Також цікаво: Прем'єри Lexus на Паризькому автошоу 2018