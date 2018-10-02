18:18, 2 жовтня

Французький преміальний бренд DS Automobiles на Паризькому мотор-шоу представив цілу лінійку моделей, які матимуть електрифіковані версії, що з’являться на дорогах вже у наступному році.

Молодий французький преміум-бренд DS представив у Парижі одразу чотири світові прем’єри. Усі вони – електричні або гібридні, всі – з яскравим дизайном зовні та всередині.

DS 3 CROSSBACK

Фото: Новий DS 3 CROSSBACK / Авто 24

Найменша за габаритами прем’єра французького преміум-бренду – DS 3 CROSSBACK – стильний міський житель. У нього повністю світлодіодні фари, автоматично висуваються дверні ручки, цифрова панель водія. Щоб створити індивідуальний образ, у власника є вибір з 10 кольорів кузову та 5 типів салону, 10 видів колісних дисків. Автомобіль буде продаватися одразу після прем’єри на Паризькому мотор-шоу. Стартова комплектація матиме гарну називу: DS 3 CROSSBACK LA PREMIERE.

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Фото: DS 3 CROSSBACK E-TENSE / Авто 24

Електрична версія матиме назву DS 3 CROSSBACK E-TENSE. Загалом, з лейблом E-TENSE продаватимуться електрофіковані версії цього бренду. Електромобіль з 50-кіловатною батареєю матиме запас ходу до 320 км. Двигун потужністю 100 к.с. та крутним моментом у 260 НМ розганятиметься до максимальної у місті швидкості 50 км/год за 3,3 секунди, а до сотні – за 8,7 с. Новинка з’явиться у продажу в Європі у другій половині 2019 року.



DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4

Гібридний кросовер DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4. Це повнопривідна модель, яка обладнана одразу трьома двигунами: одним бензиновим та двома електричними. Це дає можливість значно економити паливо та менше викидати шкідливих речовин в атмосферу, накопичувати енергію завдяки рекуперації. При цьому досягається висока потужність та добра динаміка.

Фото: Новий флагман DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 / Авто 24

Бензиновий двигун має потужність 200 к.с. (147 кВт), а два електромотори - 109 к.с. (80 кВт). Силовий агрегат включає в себе нову 8-ступеневу АКП. Таким чином, загальна потужність складає 300 к.с., крутний момент досягає 450 Нм через привід на усі чотири колеса.

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В повністю електричному режимі кросовер може проїхати 50-60 км – цього цілком достатньо, щоб добратись на роботу та додому. А зарядити 13,2-кіловатну тягову батарею можна всього за дві години.

Цікаво, що АКБ не забирає місця у багажнику, оскільки розміщена знизу машини.

DS X E-TENSE

Яким буде люкс-автомобіль у 2035 році? Французи з DS Automobiles представили його вже на Паризькому автосалоні-2018. Це “автомобіль мрії” DS X E-TENSE, в якому технології об'єднаються з поезією.

Фото: Концепт DS X E-TENSE / Авто 24

DS X E-TENSE являє собою незвичайний асиметричний автомобіль: з одного боку - кокпіт, як в гоночному автомобілі; з іншого боку - ізолюючий захисний кокон. В результаті, автомобіль комбінує задоволення від водіння і потужності мотора з можливістю тихої, комфортною, автономної поїздки в стилі “à la française”.

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Не обійшлося і без фірмових «ноу-хау» від відомих французьких будинків моди. Наприклад, оббивка виконана з вовни і шкіри, інкрустована майстернею Maison Lemarié. Віртуальний годинник тут від BRM, а висококласна аудіосистема – від FOCAL.

DS E-TENSE FE 19

На перший Електричний Гран Прі (E-Prix) нового гоночного сезону в Саудівській Аравії 15 грудня виїде гоночний електромобіль DS E-TENSE FE 19. Вперше він представлений публіці в Парижі-2018.



Фото: Гоночний болід серії Формула Е DS E-TENSE FE 19 / Авто 24

DS E-TENSE FE 19 приводиться у рух електродвигуном DS Performance потужністю 250 кВт (338 к.с.) і отримав новий аеродинамічний пакет, який був істотного перероблений і поліпшений.

Менш ніж за три роки DS одержав п'ять перемог і одинадцять подіумів в гонках на чотирьох континентах.

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