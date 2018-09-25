Бренд DS заготовив для Паризького автосалону кілька прем'єр. Серед них гібрид DS 7 Crossback E-Tense 4x4. Про нього французи виклали більше деталей, уточнивши технічні характеристики.

В основі силової установки лежить бензиновий агрегат 1.6 PureTech, що розвиває 200 к. с. і 300 Нм. Він відправляє тягу на передню вісь через восьмиступінчастий "автомат" EAT8.

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Тягових електромоторів в кросовері два, по одному на кожній осі, і вони не цілком ідентичні. Передній видає 109 к. с. і 337 Нм, а задній — 109 к. с. і 166 Нм. Комбінована потужність системи дорівнює 300 к. с., а сумарна тяга трьох двигунів на піку перевищує 450 Нм. Це дозволяє паркетнику набирати першу сотню з нуля за 6,5 с, а з 80 до 120 км/год прискорюватися за 4,4 с. Максималка в чисто електричному режимі складає 135 км/год, в гібридному — 220.

Літієво-іонна батарея вагою 120 кг вміщує 13,2 кВт•год енергії і розвиває 90 кВт потужності. Паспортний запас ходу на одній електротязі дорівнює 50 км в циклі WLTP або 60 км в NEDC. У змішаному циклі WLTP витрата палива становить менше 2,2 л/100 км (відповідає 49 г/км вуглекислого газу).

Від побутової розетки з максимальним струмом до восьми ампер акумулятор можна наповнити за вісім годин, а від настінного 32-амперного зарядного боксу – за дві години.

Програми руху у гібридного DS 7 ті ж самі, що і у недавно представленого співплатформеного кросовера Peugeot 3008 Hybrid4, обладнаного такою ж гібридною установкою, що і DS. За замовчуванням це повністю електричний режим Zero Emission, а ще є Hybrid з автоматичним вибором оптимального балансу між ДВС і електроприводом заради найменшої витрати палива, Sport (для задіяння всіх 300 “конячок”) і 4WD — повнопривідний з оптимальним розподілом тяги по осях.

Додамо, що простий кросовер DS 7 у нас буде представлений обов'язково, а ось гібрид поки під питанням.