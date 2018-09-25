Адміністрація Токіо прийняла рішення субсидіювати зі свого бюджету продажу електромобілів на території найбільш густонаселеної в країні префектури. Тим хто вирішив купити таку машину будуть виплачувати по 200 тис. ієн (близько $1,8 тис.), повідомило у вівторок інформаційне агентство Kyodo.

Виплати, за його даними, будуть отримувати як приватні особи, так і компанії. Цей захід набуде чинності з 2019 фінансового року, який починається в майбутньому квітні.

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Субсидії від адміністрації Токіо будуть додаватися до дотацій від уряду Японії в розмірі до 400 тис. ієн (більше $3,5 тис.), Які також виділяються при покупці кожного електромобіля. Такими заходами влада країни намагається стимулювати поширення екологічно чистих машин, що займають поки вкрай незначне місце в національному автопарку.

Зокрема, в Токіо на електромобілі всіх типів припадає лише близько 2% використовуваних в місті машин. При цьому частку електромобілів в токійському автопарку планується довести до 50% до 2030 року.