Два з чотирьох автомобілів можна буде купити.

Французький бренд DS Automobiles, представить на Паризькому автосалоні 2018 відразу чотири світові прем'єри. Усі новинки – електрифіковані автомобілі.

Першою з прем’єр стане кросовер DS 3 Crossback та його 100% електрична версія DS 3 Crossback E-Тense. Французи називають цю модель іконою стилю. Флагман модельного ряду DS 7 Crossback E-Тense 4x4, отримав гібридну силову установку.

Фото: DS 7 Crossback E-Тense 4x4 / DS Automobiles

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Ще дві прем’єри на стенді DS ніколи не випускатимуться серійно, однак несуть у собі передові технології, котрі виробник хоче показати публіці. DS E-Тense FE 19 являє собою повністю електричний гоночний болід для чемпіонату FIA Formula E. Останній – концепт DS X E-Тense – відображає бачення “автомобільної розкоші” десь у 2035 році.

Фото: Концепт DS X E-Тense / DS Automobiles

Аби відзначити світову прем'єру моделі DS 3 Crossback буде випущено лімітовану версію моделі DS 3 Crossback Lа Premiere.

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