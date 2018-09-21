Незрозуміло, що має приховувати клаптик камуфляжної плівки, зате абсолютно ясно, як виглядатиме кабріо восьмої серії.

Фотошпигуни розсекретили кабріолет BMW 8 Series, прем’єра котрого очікується лише на початку наступного року, а сама модель заявлена, як 2020.

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Фото: BMW 8 Серії кабріолет / Аutoevolution

Передбачається, що кабріолет отримає ті ж двигуни, що й купе 8 Серії. Наразі баварці відкрили лише пару: 4,4-літровий бітурбо агрегат з віддачею у 530 к.с. для версії M850i ​​xDrive та 3-літровий турбомотор потужністю 320 к.с. для 840d xDrive. Обидва двигуни комплектуються восьмиступінчатим “автоматом”.

Згодом очікується поповнення лінійки 8 Серії гарячою M8, та, можливо, дизельної моделі 850d xDrive. У віддаленій перспективі не виключена і поява версії з гібридною системою. У сімейство вісімок включено також чотиридверний спорткар 8 Series Gran Coupe.

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