Американо-італійський автоконцерн FCA анонсував початок розробки серійного мікроавтобуса на електротязі.

Концептуальний мікроавтобус Chrysler Portal був представлений на виставці електроніки у Лас-Вегасі на початку 2017 року. А тепер керівництвом компанії FCA прийнято рішення зробити його серійним, замінивши ним модельний ряд Chrysler 300.

Шоу-кар на виставці обіцяв, що завдяки 100-кіловатній батареї проїде 250 миль (близько 44 км). Окрім того, у моделі був висувний руль, адже вона мала функцію безпілотного управління.

Концептуальний Chrysler Portal (2017).

Звичайно, серійний Chrysler Portal не матиме функції повного автопілота. Тому кермо буде на місці і нікуди не зникатиме. А от яка батарея буде на борту – поки що питання. Не виключено, що така ж, як і на концепті. В поєднанні з запуском у США мережі швидких заправок потужністю до 350 кВт така потужність мінівена надасть змогу вільно подорожувати по всій країні.

Нагадаємо, що в Україні планують виготовляти електромобілі.