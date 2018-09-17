Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що в Україні можна виробляти електромобілі. Для цього потрібно лише знайти інвестора.

На думку пана Омеляна українські електрокари з’являться через 5-7 років. “Потрібен час на створення правового поля, будівництво заводу. Але у випадку з електрокарами це реалістичний термін”, вважає міністр.

Читайте також: 12 гарячих місяців: Liqui Moly випустила календар на 2019 рік

“Насправді перший крок у цьому ланцюжку — це виробництво літієвих батарей та електромобілів. Якщо нам вдасться переконати інвестора зайти й видобувати літій, збагачувати і виробляти батареї — це означає, що у нас вже на 90% є умови для створення будь-якого виду електротранспорту. Найдорожчий елемент в будь-якому електричному транспортному засобі — батарея. Все інше там абсолютно класичне і не вимагає особливих знань чи вмінь. Тому спершу електрокари, а потім перехід на інші види транспорту» розповідає Володимир Омелян.

Нагадаємо, раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв що в Україні має з’явитись Hyperloop.