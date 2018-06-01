Насправді нова "вісімка" – це "шістка".

Модельний ряд BMW зазнав трансформації: нове покоління купе шостої серії позначатиметься як “8 Серія”. Пізніше мають з’явитись кабріолет і Gran Coupe колишньої шостої серії під цифрою 8. Лише ліфтбек бізнес-класу BMW 6 GT матиме честь залишитись зі старим індексом.

Фото: Купе BMW 8 Серії 2019 модельного року / BMW

Новий BMW 8 Серії побачив світ через 19 років після випуску останньої “вісімки”. Дебют новинки відбувся на треку перед змаганням “24 години Ле-Ман”, у котрому приймали участь гоночні версії восьмої серії. Компанія оприлюднила майже усю інформацію про модель, а те, що залишилось невідомим, швидко стало доступним громадськості.

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BMW 8 Серії: платформа, шасі, кузов

В основі флагманського купе лежить модульна платформа CLAR, котру раніше компанія використала для седана п'ятої серії. Спорткар обладнано двохричажною передньою підвіскою та багаторичажною ззаду. Амортизатори – електроннокеровані вже у базовій комплектації. Також базова модель має повнокероване шасі.

Фото: BMW 8 Coupe 2019 / BMW

Кузов новинки виготовлено з високоміцних сортів сталі, центральний тунель – з вуглепластика, а поперечина під передньою панеллю – з магнієвого сплаву. Значну частку у структурі кузову становить алюміній, з котрого зроблені капот, двері, дах і захист двигуна.

8 Серія BMW виявилась майже за усіма вимірами меншою за третє покоління купе BMW 6. Довжина новинки 4843 мм, висота 1341 мм, колісна база 2822 мм, проти 4894/1369/2855 у попередника. Лише по ширині новинка перевершує купе шостої серії – 1902 мм проти 1894 мм.

Фото: Нова BMW 8 Coupe / BMW

Базова версія 8 Серії оснащується колесами з шинами розмірністю 245/45 R18 спереду і 275/40 R18 ззаду, опційно пропонується 19 і 20 дюймів.

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Творці BMW 8 Coupe кажуть, що у нової вісімки найвужчі фари з тих, що ставляться на сучасні моделі марки. Базова версія моделі оснащується світлодіодними фарами, за доплату доступний апгрейд лазерно-люмінофорної оптики з дальнім світлом, що розганяє тінь на 600 метрів попереду.

Фото: BMW 8 Series Coupe / BMW

Салон BMW 8

Купе має оригінальну архітектуру передньої панелі з масивною центральною консоллю. Шанувальникам бренду доведеться звикати до новітньої панелі приладів – замість традиційних барабанів зі стрілками, у “вісімки” цифрові спідометр, тахометр і решта датчиків. Вже в базовій комплектації автомобіль має багате охдоблення та передове оснащення, а за доплату пропонуються такі речі як мультиконтурні крісла з вентиляцією і масажем, камери кругового огляду, системи моніторингу сліпих зон, утримання в смузі і нічного бачення.

Фото: Інтер’єр BMW 8 Series Coupe / BMW

8 Серія має місце для двох пасажирів на задньому ряду. Спинки крісел складаються у співвідношенні 50:50, збільшуючи простір для поклажі (ємність багажника – 420 літрів).

Двигуни і характеристики BMW 8 Coupe

Першим чином фірма вивела на ринок дві версії: 840d xDrive та M850i ​​xDrive. Перша з них оснащується рядним трилітровим турбодизелем, що розвиває 320 к.с. і 680 номів. Таке купе прискорюється до сотні за 4,9 с. Друга ж версія – бензинова, з 4,4-літровим V8 бітурбо. Творці спорткара модернізували цей агрегат, обладнавши новими головками блоку, коленвалом, шатунами і поршнями, а також оптимізованими системами уприскування, впуску, охолодження і запалювання. Результатом стала віддача у 530 к.с. і 750 Н*м та “сотня” за 3,7 секунди. Максимальна швидкість обох версій штучно обмежена на відмітці 250 км/год.

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Обидва мотори відповідають еко-стандартам Euro 6d-TEMP. Витрата палива в змішаному циклі у дизельної машини коливається у межах 5,9-6,2 л/100 км, а у бензинової – 10-10,5 л/100 км.



Фото: Бензиновий двигун 4,4 літри V8 версії M850i ​​xDrive / BMW

840d xDrive та M850i ​​xDrive працюють мають восьмиступінчатий “автомат”. Можливість зміни режимів руху (Eco Pro, Comfort, Sport і Sport +) дозволяє змінити налаштування двигуна, трансмісії, шасі та рульового управління. Повний привід – підключається. Для версії M850i ​​xDrive “у базі” доступне блокування заднього диференціала з електронним управлінням (за доплату можна отримати і на 840d xDrive), а за доплату – активні стабілізатори поперечної стійкості з електричними актуаторами.

Фото: Особливості BMW 8 Series Coupe / BMW

Комплектації та версії 2019 BMW 8

Список стандартного оснащення нового купе досить багатий: система автоматичного гальмування, мультимедійний комплекс iDrive 7.0 з сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма, навігацією, виходом в Інтернет, програмами Microsoft Office 365 і Skype, віртуальна панель приладів, проекція приладів на лобове скло, шкіряна оббивка сидінь і світлодіодні фари. Аудіосистема Harman/Kardon з 16 динаміками, електроприводи сидінь і рульової колонки також входять у базове оснащення спорткупе. У списку опцій - комплекс активної безпеки з задатками автопілота, автопарковщік, що не вимагає наявності водія за кермом, і аудіосистема Bowers & Wilkins потужністю лютого 1375 Вт.

Фото: BMW 8 Series Coupe у комплектації Carbon Package / BMW

Базові моделі 840d xDrive та M850i ​​xDrive доповнюють дві комплектації: M Sport та Carbon Package. Замовивши “карбон пекедж” клієнт отримає “вісімку” з елементами кузову з вуглецю, включно з дахом. Таку комплектацію можна замовити вже від початку продажів, а версію M8 доведеться зачекати до наступного року.

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Пізніше список кузовних модифікацій восьмої серії поповнять кабріолет і купеподібний седан Gran Coupe. Завдяки знімкам з патентного відомства, що просочились у мережу, вже відомо, як вони виглядатимуть.

Фото: BMW 8 Series кабріолет / BMW

Фото: BMW 8 Series Gran Coupe / BMW

Ціни на BMW 8 Серії

На ринок нове купе вийде в листопаді 2018 року. Наразі відомі ціни моделі на ринку Німеччини. Версія 840d xDrive оцінена рівно у 100 тисяч євро, а за M850i ​​xDrive дилери просять 125 700 євро. На німецькому сайті детально розписано оснащення обох моделей і представлені ціни на додаткове оснащення.

Фото: Ціни на BMW 8 Series Coupe у Німеччині / Carscoops

В Україні зараз доступні кабріолет 6 Серії та Gran Coupe. Дводверку з відкидним дахом можна придбати за 2 697 837 грн, а купеподібний седан – за 2 494 869 грн. Є й 6GT з базовим цінником у 1 554 517 грн.

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