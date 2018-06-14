Спадкоємець AMG SLK55 - один з небагатьох спорткарів, доступних з жорстким складаним дахом.

Оновлений компактний кабріолет SLC 43 є відносно доступним квитком у світ спорткарів AMG.

Зміна модельного року добре вплинула на SLC – список стандартного оснащення моделі став багатшим, розширився й перелік додаткового обладнання. Для кабріолета пропонується акустична система Harman Kardon, швейцарський аналоговий годинник, система моніторингу сліпих зон та парктронік. Ці речі доступні навіть для базової версії моделі SLC.

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Фото: 2019 Mercedes-AMG SLC 43 / Daimler

Значно цікавіша пропозиція для AMG SLC 43. Базове оснащення оновленої моделі включає двозонний клімат-контроль, адаптивні світлодіодні фари а новий колір кузову – сірий графіт. А 3-літровий V6 з парою турбін тепер продукує на 23 кінські сили більше, піднімаючи планку потужності до 385 к.с.

В Україні дорестайлінгова модель родстера SLC доступна за ціною від 1 208 753 грн, а версія Mercedes-AMG SLC 43 оцінена у 2 043 070 грн.

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