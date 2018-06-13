"Ліцензія на вбивство" AMG, M та RS додається.

Компанія Aston Martin офіційно представила спеціальну версію седану Rapide створену спеціалістами спортивного підрозділу AMR. Обмежена серія моделі налічуватиме лише 210 таких супершвидких седанів.

Версія AMR має той самий V12, що й у звичайного Rapide, однак мотористи модифікували його, збільшивши віддачу до 580 к.с. і 630 Нм, тоді як Rapide S має у запасі лише 552 к.с. З оновленим двигуном седан вистрілює до сотні (96 км/год) за 4,2 секунди і розвиває максимальну швидкість у 330 км/год.

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Кузов Aston Martin Rapide AMR знаходиться на 10 міліметрів нижче над асфальтом, порівняно з S. Спорткар також обладнано карбон-керамічними гальмівними дисками з потужними шестипоршневими супортами спереду й чотирипоршневими ззаду.

Фото: Aston Martin Rapide AMR / Aston Martin

Додаткові кузовні елементи покращують аеродинаміку спортивного седана. А нова вихлопна система з чотирма патрубками забезпечує відведення газів з характерним низьким гарчанням, Aston запевняє, що цей звук буде гідним значку AMR. Підкреслюють особливість моделі нові 21-дюймові колісні диски.

Усередині Rapide AMR повторює кольорову схему кузова. Замовники можуть вибрати чимало опцій зі списку додаткового оснащення, а якщо цього виявиться замало – Ston Martin запропонує звернутись до підрозділу Q, котрий відповідає за виняткову персоналізацію автомобілів марки.

Вартість кожного з 210 випущених Aston Martin Rapide AMR починатиметься з відмітки у $240 000, а перші автомобілі замовники зможуть отримати у четвертому кварталі цього року.

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