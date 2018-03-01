Британці з Aston Martin вирішили виокремити електромобілі в окрему марку, назва якої вже використовувалась фірмою раніше.

Що таке Lagonda – сьогодні знають небагато людей. Чи вдастся Aston Martin вдихнути нове життя у забуте ім’я та бренд, покаже час. До 2023 року британці обіцяють мати у портфелі вже дві моделі електрокарів Lagonda.

Компанія Lagonda з 1906-го до 1947-го року випускала у Британії розкішні автомобілі. Пізніше марка була викуплена Aston Martin. У 1976–1989 роках випускалася модель седана Aston Martin Lagonda, хоч особливо популярною вона й не була. У 2009 році компанія вирішила відродити забутий бренд і навіть підготувала концепт позашляховика та до випуску діло не дійшло. Трохи згодом, у 2015 році з’явився седан Taraf з цінником близько мільйона доларів. І от тепер ми знову чуємо про відродження історичної торгової марки Lagonda, цього разу – у електричному вимірі.

Фото: Концепт кросовера Lagonda 2009 року / Aston Martin

Фото: Aston Martin Lagonda Taraf / Aston Martin



Фото: Комп’ютерний рендер нового кросовера Lagonda / autoexpress.co.uk

Першою ластівкою відродження марки став концепт кар Lagonda Vision, котрий британці показали на Женевському автосалоні цього року. Однак первістком відновленого бренду стане не седан, а кросовер. Електричний SUV має з'явитися на ринку у 2021 році, обіцяє компанія, а у 2023-му побачимо й седан. За словами директора Aston Martin Енді Палмера, нова модель буде побудована на алюмінієвій платформі п’ятидверного кросовера Varekai.

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