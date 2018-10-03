Світовий дебют на стенді марки – гоночний болід Audi R8 LMS.

Німецька компанія Audi представила автосалоні у Парижі свій перший електричний кросовер – e-tron, прототип спортивного шутінг-брейк e-tron, а також болід R8 LMS.

Презентація кросовера e-tron відбулась 18 вересня, однак до цього часу електричний кросовер не виходив на широку публіку без камуфляжу.

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Фото: Audi e-tron 2019 / Авто 24

Пара асинхронних трифазних електродвигунів e-tron продукує 300 кВт (408 к.с.), максимальний крутний момент – 660 Нм. Однак таку потужність мотори здатні видавати лише протягом восьми секунд у режимі overboost. Більшість же часу віддача трохи скромніша 265 кВт (360 к.с.) і 561 номів. Максимальна швидкість кросовера обмежена 200 км/год.

Фото: Концепт Audi PB18 e-tron / Авто 24

Концепт PB18 e-tron дебютував на автомобільному фестивалі у Пеббл Біч цього серпня. Компанія Audi повідомляє, що широкий та плаский автомобіль виніс свою ДНК з гоночного боліда R18 Le Mans. Кермо, крісло і усі прилади у машині розташовані по центру, хоча можуть зміщуватись у бік, звільняючи місце для пасажира.

PB18 e-tron обладнаний трьома електродвигунами, комбінована максимальна потужність котрих сягає 500 кВт або 670 кінських сил.

Фото: Audi R8 LMS / Авто 24

Audi R8 LMS є гоночним болідом класу GT3, котрий був доопрацьований поза межами свого класу, оскільки призначений виключно для продажу клієнтам. А ні Audi, а ні професійні гоночні команди не зможуть брати участь у офіційних перегонах Ле-Ман чи іншої серії GT3, натомість грошовиті клієнти будуть розважатись на Audi R8 LMS під час трек-днів.

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