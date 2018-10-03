Німецький автогігант розпочав еру тотальної електрифікації з кросовера EQC, котрий представив у Франції.

На Паризькому автосалоні цього року компанія Mercedes-Benz представила 5 новинок, а разом зі smart їх сім.

EQC

Головною новинкою на стенді Mercedes став новий електричний кросовер EQC – перший з майбутньої лінійки електрокарів серії EQ. Офіційна інформація про новинку з’явилась ще на початку вересня, однак у Парижі паркетник відсвяткував публічний дебют.

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Фото: Mercedes-Benz EQC / Авто 24, Daimler

П’ятимісний кросовер має довжину 4760 мм, колісна база, як у GLC – 2872 мм. EQC оснащений парою асинхронних електромоторів, по одному на кожну вісь, разом вони забезпечують кросоверу систему повного приводу і потужність у 408 к.с. Запас ходу на одному заряді – “більше 450 км”, зарядити літій-іонний акумулятор ємністю 80 кВт*год на на 80% за допомогою швидкісної зарядки Ionic можна за 20 хвилин.

GLE

Ще один кросовер на стенді Mercedes є представником “старої школи” – це новий GLE. Модель також була представлена у вересні, а на Mondial De l'Auto Paris він вперше вийшов в світ.

Фото: Mercedes-Benz GLE / Авто 24, Daimler

Нащадок ML зберіг досить доброзичливий вигляд та впізнавані форми попередника. Новий GLE оснащується найдосконалішою модифікацією інтелектуальної підвіски Magic Body Control.

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На ринку модель з’явиться спочатку з кількома бензиновими та дизельними турбо-двигунами на вибір: 3-літровими бензиновими на 367 і 435 к.с., 2-літровим дизелем на 190 к.с. та 3-літровим агрегатом на 286 або 345 “сил”. Пізніше бензиновий мотор пропонуватиметься з підтримкою 22-сильної гібридної установки EQ Boost для версії GLE 450 4MATIC, потужність якої становитиме 367 к.с. Усі двигуни будуть поєднані з 9-ступінчастою автоматичною трансмісією 9G-TRONIC, що передаватиме оберти на усі чотири колеса.

B-Class

Фото: Новий Mercedes-Benz B-Class / Авто 24, Daimler

У Парижі вперше показався і новий B-Class. Автомобіль нового покоління має більш динамічний вигляд, ніж його попередник і, в той же час, пропонує більше комфорту. До того ж, двигуни стали “чистішими” та більш ефективними. B-Class пропонує один з найвищих рівнів активної безпеки в сегменті. Вперше для цієї моделі запропоновані восьмиступенева трансмісія з подвійним зчепленням та інтелектуальна мультимедійна система MBUX.



AMG A35

Фото: Новий Mercedes-AMG A35 4MATIC / Авто 24, Daimler

“Вхідний квиток у світ AMG” – так називають найменший Mercedes-AMG A35 4MATIC, що також відсвяткував прем’єру на Паризькому автосалоні. Це найдоступніша модель з шильдиком AMG – раніше цей “титул” належав AMG A45.

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Новий Mercedes-AMG A35 оснащується модифікованим дволітровим турбо-мотором, котрий розвиває 305 к.с. потужності. Двигун поєднано з семиступінчатим “роботом” AMG Speedshift DCT 7G, котрий передає оберти на обидві осі.

Vision EQ

Фото: Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow / Авто 24, Daimler

Концепт Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow є нагадуванням про тріумф марки, здобутий 80 років тому на спортивному боліді Silver Arrow. Реінкарнація історичної моделі постала у образі 750-сильного електричного суперкара з технологією доповненої реальності у приладах.

smart

Фото: прототип smart forease та smart edition pureblack / Авто 24

Іншу історичну подію відмічають дві моделі smart: концепт forease та спецверсія edition pureblack, продемонстрована у Парижі вперше. Обидва знаменують 20-річчя автомобіля smart.

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