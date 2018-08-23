Машина може бути одномісною або двомісною, залежно від потреби та цілей, які ставить перед собою драйвер.

На автомобільному фестивалі у Пеббл Біч традиційно збираються класичні та ретро автомобілі. Та це також чудова можливість для виробників показати і майбутні авто та похизуватись передовими технологіями. Саме так вчинили німці, представивши у Каліфорнії концепт PB18 E-Tron.

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Компанія Audi повідомляє, що широкий та плаский автомобіль виніс свою ДНК з гоночного боліда R18 Le Mans. Окрім того, концепт нагадує минулорічний прототип Audi Aicon, однак на відміну від Айкон, PB18 E-Tron – не безпілотник. Якраз навпаки – цей електрокар задуманий як орієнтований на справжніх драйверів. Кермо, крісло і усі прилади у машині розташовані по центру, хоча й можуть зміщуватись у бік, звільняючи місце для пасажира.

Фото: Концепт Audi PB18 E-Tron / Дрю Філліпс/Autoblog

Концепт PB18 E-Tron обладнаний трьома електродвигунами, комбінована максимальна потужність котрих сягає 500 кВт (або 670 кінських сил). Для розгону від 0 до 100 км/год автомобілю необхідно трохи більше 2 секунд. Заряду батарей вистачає на 500 км.

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