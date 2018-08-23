Автомобіль втратить атмосферний двигун значного об'єму. Йому на зміну прийде наддувний гібридний агрегат.

З'явилася попередня інформація про Toyota Land Cruiser наступного покоління. За даними японського видання Best Car, позашляховик перестануть оснащувати двигуном V8: йому на зміну прийде турбомотор V6 від Lexus і гібридна силова установка. Дебют нового Land Cruiser, орієнтовно, відбудеться в 2020 році.

Читайте также: Оновлений Toyota Land Cruiser 2019 вперше показався на живих фото

Довжина нового Toyota Land Cruiser складе 4950 міліметрів, ширина — 1980 міліметрів, висота — 1920 міліметрів. Від автомобіля поточного покоління позашляховик буде відрізнятися лише зменшеною на 35 міліметрів висотою. Колісна база залишиться колишньою — 2850 міліметрів. При цьому позашляховик отримає нове шасі і раму зміненого дизайну.

Лінійка двигунів Toyota Land Cruiser наступного поклоніння буде складатися з гібридної силової установки і 3,5-літрового бітурбомотору V6 від флагманського седана Lexus LS. На ньому віддача агрегату становить 421 кінську силу і 600 Нм крутного моменту. Коробка — 10-діапазонний "автомат".