Преміально-гоночний суббренд Рено вперше зібрав на одному стенді усі свої моделі.

Alpine називає свою експозицію на стенді Паризького автосалону 2018 “сімейним портретом”.

Лінійка моделей Alpine сьогодні включає: A110 Pure, пару A110 Légendе та A110 GT4. Спорткар A110 у перших двох комплектаціях має 1,8-літровий двигун з турбонаддувом потужністю у 248 кінські сили.

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Автомобілі мають однакові технічні характеристики, однак відрізняються за виконанням та оснащенням. Версію A110 Légendе вирізняє більш витончене оздоблення інтер’єру, шестипозиційні регульовані сидіння, хай-енд аудіосистема Focal, карбонові деталі та 18-дюймові диски.

Фото: модельний ряд Alpine на автошоу у Парижі / Авто 24

Alpine A110 GT4 являє собою трековий автомобіль. Він оснащений тим самим 1,8-літровим турбо-мотором, однак його потужність суттєво зросла, а кузов став значно легшим, забезпечивши співвідношення потужності до ваги 316 к.с./тонну. Трек-кар відповідає усім вимогам класу GT4 і доступний покупцям з цінником приблизно вдвічі вищим, за A110 Pure – близько 100 тисяч євро.

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