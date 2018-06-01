Дорожча комплектація обійдеться на 5 тисяч дорожче.

Alpine A110 Premiere Edition вже давно розпродані, до покупців автомобілі прибудуть цього літа. Для тих, хто не встиг замовити новий французький спорткар, компанія оголосила прийом замовлень на версії Pure та Legende.

Обидві комплектації мають такі ж технічні характеристики, що й A110 Premiere Edition: алюмінієві рама та шасі, центральне розташування 1,8-літрового турбо-двигуна потужністю 248 к.с. та дворичажну підвіску спереду і ззаду. Різняться ж вони лише рівнем оснащення.

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Pure – для ентузіастів

Версія Pure з початковим цінником у 46 905 фунтів ($62 927) являє собою драйверську A110. Спорткупе обладнано легкими гоночними “ковшами” Sabelt, а також легкими 17-дюймовими дисками, що знизило його масу до 1098 кг.

У списку опцій спортивні гальма Brembo, активний спортивний вихлоп, розкішні регульовані сидіння, дві різні аудіосистеми Focal, парковочний асистент з камерою та 18-дюймові легкосплавні диски.

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Усередині Alpine A110 Pure може похвалитися шкіряними сидіннями та матовым карбоновим волокном, а також кондиціонером і супутниковою навігацією.

Legende – для поціновувачів розкоші

A110 Legende має у оснащенні регульовані сидіння (ті, що пропонуються опційно для Pure) зі шкіряною обивкою, аудіосистему Focal, оздоблення салону високоякісним вуглепластиком та 18-дюймові легкосплавні диски. У списку опцій моделі аудіосистема Focal Premium, активна вихлопна система та підігрів сидінь. Ця версія спорткара оцінена у 50 805 фунтів ($68 159).

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