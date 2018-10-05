Якщо цінник у 3,6 мільйони доларів здається зависоким, подивіться на характеристики цього гіперкара.

Японський електричний гіперкар на сьогодні є найшвидшим автмообілем на планеті за часом прискгорення до 100 км/год. Рекордсмен нарешті доступний для замовлення, однак придбати його зможе лише 50 людей у світі.

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Фото: Aspark OWL / Aspark

Aspark OWL – японський електричний гіперкар, що вперше з’явився перед публікою восени 2017 року на Франкфуртському автосалоні. Розробка автомобіля велась з 2014 року. Лише через три роки японці наважились показати автомобіль спільноті, заявивши, що він здатен подолати відмітку у 100 кілометрів на годину усього за 2 секунди.

Швидкісні заїзди електричного суперкара довели, що він може розганятись навіть краще – 1,89 секунди до першої сотні. Двомісний суперкар оснащений покращеною силовою установкою, віддача якої виросла до 1166 к.с. та 885 Нм (було 435 к.с. та 764 Нм). Дорожній болід здатний подолати на одній зарядці батарей і комплекті суперконденсаторів до 150 км, а максимальна швидкість заявлена ​​на рівні 280 км/год.



Кузов автомобіля та значну частину деталей виготовлено з композитних матеріалів, що забезпечило вагу у 850 кг. Крім того, форми гіперкара забезпечують йому низький коефіцієнт опору повітрю.

Aspark OWL є серійним дорожнім автомобілем. Усього японська компанія планує випустити 50 таких автомобілів, кожен з яких коштуватиме приблизно 3,6 мільйони доларів – дещо дешевше, ніж очікувалось.

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