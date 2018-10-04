Фестбек отримав ті ж силові агрегати, що й хетч. Максималка – 250 км/год. На спідометрі – 300.

i30 N Fastback – третій представник лінійки спортивних автомобілів N від Hyundai, котрий приєднався до хетчбека i30 N та Veloster N.

З-поміж трьох N, новий Fastback є найбільш практичним спорткаром, зручним для використання на кожен день. Новачок отримав такі ж агресивні дизайнерські рішення, як і дві інші моделі: великі колісні диски, червоні та чорні акценти на кузові та спойлери.

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У якості силового агрегата для і30 N Fastback виступив уже знайомий нам турбований 2-літровий бензиновий мотор, продуктивність котрого, залежно він налаштувань дорівнює 246 або 271 к.с. Спеціальна функція overboost, що активується на короткий час, тимчасово збільшує крутний момент зі стандартних 353 до 378 Нм – для ефектного старту з місця. Потужність передається на передні колеса виключно через механічну 6-позиційну коробку передач.

Фото: Hyundai і30 N Fastback / topgearrussia

Базова версія швидкого Fastback набирає сотню за 6,4 секунди, а більш продуктивна 271-сильна Performance – за 6,1 с. Максимальна швидкість обох версій обмежена електронікою на відмітці 250 км/год, однак циферблат спідометра розмічений до 300 км/год.

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