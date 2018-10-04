Японці допоможуть американцям з запуском Cruise AV.

Компанія Honda витратить приблизно два мільярди доларів на розробку та автономного електромобіля GM Cruise AV.

General Motors, а точніше її дочірня компанія GM Cruise, з хондівськими інвестиціями має у своєму розпорядженні $14,6 млрд, з яких $2,75 виділено на розробку автономного електрокара.

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“Це логічний крок у відносинах між General Motors та Honda. Разом ми зможемо забезпечити проекту Cruise кращі в світі дизайн, інжиніринг та виробництво, отримати глобальне охоплення і домогтися лідерства в області автономного транспорту”, – заявила Мері Барра, бос General Motors.



Фото: Тізер концепта GM Cruise / GM

Віце-президент Хонди Сейдзі Кураіші зазначив, що Honda, Cruise і GM об'єднались, аби у світі майбутнього не було шкідливих викидів і ДТП. Прем'єру нового прототипу, обриси якого показані на зображенні, можна очікувати вже у січні 2019 року на автосалоні у Детройті – домашньому для GM.

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