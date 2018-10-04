За офіційною версією Руперт Штадлер пішов з посту "за власним бажанням".

Наглядові ради компаній Volkswagen AG і Audi AG припинили повноваження Руперта Штадлера в якості члена і голови правління, постановивши, що колишній гендиректор “більше не буде працювати в Volkswagen Group”.

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Звільнення Руперта Штадлера виглядає так, ніби він сам попросив про відставку, оскільки “через тривале попереднє ув'язнення не може виконувати обов'язки” і хоче “зосередитися на своєму захисті”. Однак раніше, коли Штадлеру тільки висунули звинувачення у махінаціях з показниками викидів, компанія обіцяла захищати топ-менеджера, поки суд не доведе його причетність до махінацій.

Ще не висохли чорнила на паперах про звільнення, а німецькі ЗМІ вже називають ім'я наступника Штадлера в Audi – Маркус Дуйсманн, топ-менеджер BMW.

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