Ілон Маск залишить раду директорів Tesla та сплатить $20 млн штрафу. Також йому заборонено займати посади у раді директорів протягом трьох років

Глава Tesla Ілон Маск таки підписав мирову угоду із Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC). Американський мільярдер повинен залишити посаду голови ради директорів і заплатити штраф у розмірі $20 млн. Tesla оштрафована на таку ж суму, повідомляє Reuters.

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За домовленістю Маск зберігає посаду генерального директора компанії, але має залишити посаду голови ради директорів Tesla протягом 45 днів без права переобрання на три роки.

Раніше SEC засудив мільярдера в шахрайстві: твіт Маска від 7 серпня про викуп всіх акцій Tesla за ціною $420 за штуку та наявність фінансування, на думку комісії, був “помилковим та таким, що вводить в оману”, як і наступні його заяви.

Регулятор також звинуватив правління Tesla у тому, що компанія не контролює, що її глава пише в твітах.

Інвестори та експерти з корпоративного управління впевнені, що договір дозволить укріпити хитку позицію Tesla, яка дешевшає “завдяки” екскцентричної поведінки Маска: наприклад, через його грубощі на адресу дайвера, що спасав дітей в Таїланді, та куріння маріхуани в прямому ефірі. Після позову від SEC акції Tesla фактично обрушилися на 13,4%. Компанія втратила $7 млрд у капіталізації та на момент закриття біржових торгів у п’ятницю коштувала близько $45,2 млрд.

Глава Boston Common Asset Management і акціонер Panasonic Стівен Хейм оцінює зауваження, як засіб контролювати Маска без використання «надзвичайних» мір або примусу. «Швидке вирішення питання – на користь інтересам ринку та інвесторів, у тому числі акціонерів Tesla», – вважає голова SEC Джей Клейтон.

Тепер Tesla має призначити незалежного главу ради директорів, двох директорів та виборчий комітет ради, який буде контролювати «поведінку» Маска у відповідності з домовленостями. Власне, саме на таке рішення (за винятком соцмереж) міноритарії компанії вимагали з весни.

Нагадаймо, що перед цим Ілон Маск відмовлявся підписувати угоду зі слідством.