Глава Tesla Ілон Маск відмовився покинути пост голови компанії на два роки в рамках домовленості з Комісією з цінних паперів і бірж США

Глава Tesla Ілон Маск прийняв рішення відмовитися від угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США, повідомляє CNBC. Раніше відомство звинуватило американця в підробці і шахрайстві. Згідно з умовою угоди Маск повинен був виплатити штраф і на два роки покинути пост голови компанії. Крім цього, таке рішення мало на увазі призначення в Tesla двох нових незалежних директорів.

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Однак бізнесмен вирішив не підписувати угоду. Своє рішення він пояснив тим, що повинен "залишитися чесним перед самим собою". Також, за його словами, такий крок "залишив би слід на його репутації". Рада директорів Tesla, в свою чергу, підтримала в цій суперечці Ілона Маска.

Федеральна Комісія з цінних паперів і бірж США звинувачує главу компанії в введенні в оману акціонерів. Так, на початку серпня Ілон Маск написав в своєму Twitter, що може викупити всі акції Tesla і вивести її з біржі.

Однак подальших кроків в цьому напрямку він не зробив. У відомстві стверджують, що у бізнесмена не було достатніх гарантій для того, щоб виступати з такими заявами. Крім цього, Маск міг маніпулювати ціною акцій компанії, видаючи неправдиву інформацію.

"Повідомлення Маска призвело до стрибка котирувань акцій Tesla на понад 6% 7 серпня і спровокувало істотну дестабілізацію на фондовому ринку", – говориться в повідомленні.

Компанія Tesla Motors в другому кварталі нинішнього року зазнала рекордних збитків – чисті втрати американського виробника електрокарів перевищили 717 млн ​​доларів. За підсумками першого кварталу компанія також зазнала збитків – 709,5 млн доларів.

Американська компанія пояснює такі втрати великими інвестиціями в нові моделі. Серед них перше місце займає електрокар Model 3. У Tesla запевнили, що цей електрокар вже почав приносити прибуток.