Вартість палива на українських заправках продовжує зростати. Тільки за останній тиждень вартість бензину зросла на 1 грн/л. Експерти пророкують подальше зростання цін.

Вдень 27 вересня найбільша консолідована мережа групи "Приват" підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 50 коп./л. Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95", посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку.

Читайте також: Кличко пояснив, чому київська влада не вивела на вулиці евакуатори

Зокрема, в мережі "Авіас" бензин марки А-92 подорожчав до 29,95 грн/л, А-95-до 30,95 грн/л, А-95+ — до 31,45 грн/л і ДП до 29,00 грн/л.

На станціях "Укрнафти" ціни на А-92 зросли до 30,00 грн/л, А-95 — до 31,00 грн/л, А-95+ — до 31,50 грн/л і ДП — 29,00 грн/л.

Відзначимо, це друге подорожчання палива в мережах групи "Приват" протягом тижня. Так, 25 вересня вартість палива також зросла на 50 коп./л.

Як повідомляв enkorr, зростання цін у роздробі почалося з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні. З того часу в національних мережах паливо подорожчало на 1,8–1,9 грн/л. А національна валюта за два останніх місяці знецінилася відносно долара на 4,6% або 1,25 грн/дол.