Щоправда, пояснення було в його стилі: нічого не зрозуміло.

На ранковому засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко фактично визнав, що київська влада не почала наводити лад на вулицях міста в перший день нового закону “Про паркування…”.

"Сьогодні, 27 вересня, як ви знаєте, вступає в силу новий закон про паркування. Точніше, мав би вступити. Чому мав би? Бо досі не ухвалена підзаконна база для його реалізації",- зауважив Кличко.

Він нагадав, що обов’язковою умовою втілення положень закону є фото- і відеофіксація порушень. Проте досі не затверджені стандарти технічних засобів, які мають фіксувати ці порушення.

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"Ми зверталися і зараз звертаємося і до МВС, і до центру стандартизації і метрології невідкладно визначити всі необхідні засоби і механізми роботи. В тому, що залежить від міста - ми все робимо", - додав він.

Мер нагадав, що столична влада працює над створенням паркувальних місць. Так, комунальна корпорація “Київавтодор” облаштовує спеціальні “кишені” для паркування та зупинок автотранспорту. Такі “кишені” будуть виключно у місцях, де це дозволяє ширина тротуару, між деревами та у так званих “мертвих зонах”.

"Щоб почати наводити лад на вулицях, ми з вами маємо ухвалити рішення про те, якими будуть механізми нашої роботи, поки належно не запрацює закон. Перехідне, якщо хочете, рішення. І я закликаю всіх відповідально поставитися, розглянути і підтримати його",- відзначив міський голова.

Втім, які сааме рішення мають прийняти депутати, наразі невідомо.

Нагадаємо, що в поліціїї розповіли, за що мають евакуювати автомобілі.