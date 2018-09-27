Сьогодні вступають в дію нові правила зупинки, стоянки та паркування автомобілів. Ці нововведення покликані ліквідувати стихійну парковку та проблеми, пов'язані з нею. Про них розповів Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Головне нововведення - уповноважені особи зможуть виносити постанови по справі про адміністративне правопорушення без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, як зараз, щоб виписати йому штраф. Також, відповідно до нового закону, це зможуть робити і спеціальні муніципальні служби.

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Якщо адміністративне правопорушення, передбачене частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування зобов’язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості дозволяють встановити відповідальну особу на місці вчинення правопорушення) або повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості не дозволяють встановити відповідальну особу на місці вчинення правопорушення).

Тепер в законі чітко визначено випадки, коли автомобіль можуть евакуювати:

1) поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, а саме:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

ґ) на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга;

д) на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрів;

е) ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а за їх відсутності - ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;

є) ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

ж) у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився;

з) ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

3) своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

4) розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5) розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6) перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7) порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

При тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу буде фіксуватися в режимі фотозйомки (відеозапису).

Інформація про тимчасове затримання транспортного засобу буде передаватися на абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та на адресу електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами, за якими зареєстровані транспортні засоби. Однак, станом на сьогодні, є багато власників, які під час реєстрації транспортного засобу не надали електронну пошту чи мобільний номер. Також над даним питанням працюють спеціалісти МВС для того, щоб це виправити та впровадити.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання. Передбачено також запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб‘єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та зберігання транспортних засобів, на випадок заподіяння шкоди при здійсненні цих операцій.

Авжеж, необхідно ще доопрацювати декілька технічних деталей і привести деякі підзаконні акти у відповідність до цих нововведень, але вже дуже скоро ми побачимо ці правила в дії і вулиці наших міст стануть більш комфортними як для пішоходів, так і для водіїв.