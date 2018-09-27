З 27 вересня в Україні стартує реформа парковки. Ми нагадуємо про найважливіші зміни, які очікують автомобілістів.

По-перше, саме сьогодні в Україні повернули фото- і відеофіксацію порушень ПДР. Поки що мова йде лише про порушення правил парковки, хоча незабаром обіцяють (вкотре вже) і автоматичний контроль швидкості.

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Штраф можуть виписати заочно, причому копію постанови повинні залишити на лобовому склі. Оригінал же протягом трьох днів повинен прийти власнику поштою в так званому “листі щастя”. Постановою винним у порушенні визнається саме власник транспортного засобу, а не його водій.

До речі, штрафи будуть накладати як поліцейські, так і комунальні паркувальні інспектори. Вони повинні з'явитися з часом.

По-друге, на дороги повернули евакуатори. Забирати на штрафмайданчик планують авто, що створюють перешкоди або небезпеку для інших учасників дорожнього руху. В законі чітко прописані 12 пунктів за які можуть евакуювати авто.

В основному штрафи за неправильну парковку залишилися колишніми – від 255 до 510 гривень. Однак, залишив авто на платному паркінгу і не сплатив його – то доведеться викласти суму, рівну 20 годинам стоянки.