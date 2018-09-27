В іспанському місті Понтеведра щебетання птахів і базікання перехожих прийшли на зміну повсякденному міського шуму на вулицях – там повністю заборонили автомобілі.

Кореспондент британської газети The Guardian розповідає про те, як це все відбувалося, як це вдалося зробити меру, яка була реакція місцевих жителів, і чому плюсів у цього рішення влади виявилося більше, ніж мінусів. Люди не кричать в Понтеведрі – або, принаймні, кричать менше.

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Разом зі зникненням більшої частини дорожнього руху зник і рев двигунів, металевий рик мотоциклів, крики людей, що намагаються перекричати вулицю – все те, що складає типовий звуковий фон іспанського міста.

Замість цього повітря наповнене цвіріньканням птахів в гілках камелій, брязкотом кавових ложок і голосами городян. Вчителі водять ланцюжки діточок без постійного страху, що один з них потрапить під машину. "Тільки послухайте! – каже мер, відкриваючи вікна свого кабінету. З вулиці доносяться розмови. – До того, як я став мером, 14 тисяч машин проїжджали по цій вулиці кожен день. На вулицях міста було більше машин, ніж мешканців".

Мігель Анзо Фернандес Лорес був мером галіціанского містечка з 1999 року. Його філософія досить проста: володіння автомобілем не дає тобі право займати суспільний простір. "Хіба це правильно, коли ні діти, ні старі не можуть спокійно ходити по вулицях через машини?" – запитує Цезар Москера, глава міського департаменту інфраструктури.

Лорес став мером після 12 років перебування в опозиції, і вже через місяць при владі створив пішохідну зону в 300 тисяч квадратних метрів в історичному центрі міста, вимостив вулиці гранітними плитами. "Історичний центр був мертвий, – говорить він. – Там було багато наркотиків, багато машин – він був маргінальною зоною. Місто знаходилося в занепаді, було забруднено, і автомобільні аварії траплялися дуже часто. У ньому панував застій. Велика частина людей, у яких була можливість виїхати так і робили. Спочатку ми думали, як поліпшити дорожні умови, але не змогли прийти до ефективного вирішення. Тоді ми вирішили звільнити суспільний простір для жителів і для цього позбулися автомобілів".

Вони зупиняли машини, що проїжджали через місто, і заборонили вуличну парковку, так як це перевантажувало вулиці в найбільшій мірі.

Всі центральні надземні парковки були закриті і замінені підземними, а також парковками на околицях міста – 1686 нових місць.

Світлофори змінилися кільцевими розв'язками, пішохідна зона поширилася від старого міста до будівель XVIII століття, і було вжито заходів щодо скорочення швидкості автомобільного руху на околицях до 30 кілометрів на годину.

Це принесло ряд переваг. На тих же самих вулицях, на яких в аваріях загинуло 30 осіб з 1996 до 2006 року, тільки троє загинуло в наступні 10 років, і нікого – з 2009 року. Викиди CO2 зменшилися на 70%; майже три чверті руху, яке раніше здійснювалося на машинах, тепер здійснюється пішки або на велосипеді, і в той час як інші міста в області відчувають відтік населення, центральна Понтеведра зросла на 12 тисяч осіб.

Крім того, обмеження на будівництво великих торгових центрів позначилося на малому бізнесі, який залишився на плаву, незважаючи на тривалу економічну кризу в решті Іспанії.

Лорес, член лівого блоку націоналістів Галіції – рідкість в глибоко консервативному Північно-Західному регіоні. Понтеведра з населенням 80 тисяч жителів є місцем народження Маріано Рахоя, колишнього прем'єр-міністра Іспанії і лідера правої Народної партії. Однак мер каже, що Рахой ніколи не виявляв інтересу до міського планування, яке принесло його рідному місту стільки нагород.

Зрозуміло, не все пройшло гладко. Людям не подобається, коли їм кажуть, що вони не можуть їздити, де їм заманеться, але Лорес вважає, що це не право, а привілей.

"Якщо хтось хоче зіграти весілля в пішохідній зоні, то наречений і наречена можуть приїхати на машині, але всім іншим доведеться йти пішки, – каже він. – Те ж саме відноситься до похорону".

Головна скарга – те, що схема призвела до перевантаженості околиць, і що там не вистачає місць для паркування. "Це місто ідеально підходить для створення безавтомобільної зони, – каже місцевий архітектор Роджеліо Карбалло Солер. – Ви можете перетнути все місто хвилин за 25. Можна критикувати цю модель, але ніщо не змусить вас від неї відмовитися".

Трохи пізніше, на дитячому дні народження, група батьків обговорює плюси і мінуси міста без автомобілів. "Проблема в тому, що рано вранці на тих вулицях, де машини ще дозволені, постійно виникають корки, – каже Раміро Арместо. – Також відсутній громадський транспорт від околиць до центру. З іншого боку, я жив в Валенсії і Толедо, але ніколи не бачив такого живого міста, як це".

Ракель Гарсія каже: "Я жила в Мадриді і багатьох інших місцях, але для мене тут рай. Навіть якщо йде дощ, я можу всюди ходити. А ті продавці, які скаржаться, – ті ж люди, чий бізнес вижив, незважаючи на кризу. Це також чудове місце для виховання дітей".

"Що потрібно, так це більше місць, де можна припаркувати машину щоб потім відвести дітей в школу, коли йде дощ, – каже Віктор Прієто. – Якщо йде дощ, – а він тут йде часто, – люди беруть машину, щоб з'їздити за хлібом. Тепер це відбувається рідше. Я більше майже не користуюся своєю машиною".

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Всі виконані роботи були профінансовані місцевими жителями і не отримували допомоги від регіонального або центрального уряду. "За фактом ці громадські роботи були виконані в рамках глобального проекту, але коштували стільки ж або менше, – говорить Лорес. – Ми не робили нічого монументального. Ми зробили тільки те, що було в наших силах".