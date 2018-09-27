Фоторепортаж з центру столиці.

Незважаючи на те, що у влади було 9 місяців на підготовку до запровадження фото-відеофіксації та штрафів за несплату паркування, 27 вересня у цій сфері так нічого не змінилося.

Хоча поліція та “інспектори з паркування” вже мають законні підстави евакуйовувати неправильно припарковані автомобілі та штрафувати тих, хто не платить за парковку.

Кореспондент “Авто24” проінспектував центральні вулиці Києва й не знайшов жодного евакуатора, так само як і екіпажів поліції чи паркувальних інспекторів за роботою.

Зате виявивлено багато автомобілів, які за новим законом мали б негайно евакуювати з дороги (12-13 година дня, 27 вересня):

Університет ім. Т. Шевченка. Паркування у два ряди, несплата за паркування.

Бульвар Т. Шевченка. Стоянка на пішоходному переході.

Вул. Хрещатик. Стоянка на зупинці громадського транспорту.

Бесарабська площа. “Заборонений” законом паркувальник допомогає поставити машину та збирає за це гроші.

Стадіон “Олімпійський”. Паркування в 4 (!!!) ряди.

Перехрестя Саксаганського-Антоновича. Поліцейський автомобіль стоїть менше, ніж за 10 м від перехрестя. За це порушення – евакуація та штраф!

Вул. Саксаганського. Стоянка на смузі для громадського транспорту.

Нагадаємо, що поліція отримала радари для контролю швидкості.