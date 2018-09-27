Патрульна поліція отримала на руки сертифіковані і повірені прилади "Трукам". Це означає, що тепер правоохоронці зможуть контролювати швидкісний режим.

Крім швидкості прилад може фіксувати факт порушення правил зупинки або стоянки у прив'язці до часу і простору. А це означає, що при наявності водія буде виписаний штраф. А при його відсутності можлива евакуація ТЗ на штрафмайданчик. Про це написав на своїй сторінці FB адвокат Володимир Караваєв.

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Нагадаємо, що сьогодні набув чинності закон, що дозволяє фото- відеофіксацію порушень Правил дорожнього руху. Постановою винним у порушенні правил дорожнього руху визнається власник транспортного засобу, а не водій, який допустив порушення.