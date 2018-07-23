Схоже, ситуація з місцями для парковки поступово буде вирішуватись. Деякі кроки в цьому напрямку вже зроблені.

Вул. Богдана Хмельницького - одна з перших, на якій облаштовано вже більше 2х десятків кишень для паркування. Таке рішення дозволяє паркувати автомобілі так, щоб вони не заважали пішоходам та іншим учасникам руху.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Sergey Symonov розповів, та на власному прикладі показав як правильно користуватись парковочними кишенями.