Проливний дощ у Києві перетворив проїжджу частину під мостом біля станції метро "Лівобережна" на річку.
Особливо постраждала вулиця Митрополита Шептицького, де машинам довелося в буквальному сенсі слова “плавати”.
На кадрах, які зараз масово з’являються в мережі, видно, що транспортні засоби з капотом “пірнають” під воду. Страждають і пішоходи, адже проїжджаючі машини створюють величезну хвилю.
При цьому синоптики не обіцяють жителям столиці поліпшень – у понеділок, 23 липня, в Києві весь день буде хмарно, з дощами і грозами.