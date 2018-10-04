Виробник сподівається запустити першу капсулу вже наступного року.

Hyperloop Transportation Technologies або НТТ представила свою версію пасажирської капсули гіперлуп під назвою Quintero One.

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HTT співпрацює з компанією Carbures/Airtificial над проектом створення пасажирської капсули для швидкісної транспортної магістралі. Розробники сподіваютсья завершити усі необхідні експлуатаційні випробування та перевірки і до кінця наступного року розпочати комерційні рейси на Quintero One. Виепробування проводитимуться у Франції, де для Quintero One буде збудована тестова магістраль.

Кузов чи фюзеляж капсули Quintero One виготовлено з карбону. Він має довжину 32 метри, а пасажирський відсік налічує 15 метрів. Точна пасажиромісткість не названа, однак 15-метровий вагон метро вміщує більше 150 осіб, хоча більшості з них доводиться стояти. За приблизними підрахунками у Quintero One зможуть з комфортом розміститись близько 80 пасажирів.

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