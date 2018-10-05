Творці електрокара збільшили його шанси на успіх у Старому Світі, довівши автономний пробіг на одному заряді до 485 км.

Корейська версія моделі називається просто Niro і здатна долати на одному заряді лише 380 км, а представлений цього тижня у Парижі повністю електричний кросовер е-Niro може їхати на 205 км далі.

Також цікаво: GFG Sibylla – електричний суперседан для мами

Хоча головною окрасою стенду Kia у Парижі був новий ProCeed, що справив світовий дебют, європейська прем’єра моделі Niro за значенням є, можливо, навіть більшою. Адже означає, що південнокорейський концерн виводить на ринок електричний кросовер раніше за багатьох європейських виробників.

Фото: Kia е-Niro / Авто 24

Європейську версію кросовера назвали е-Niro. Хоча він оснащений тяговою батареєю на 64 кВт*г, як і корейський Niro, запас ходу у е-Niro на 205 км більший і сягає 485 км. Електричний Niro увінчує список версій моделі, у якому вже є гібрид та плаг-ін гібрид.

Електрокар збудований на базі гібридного Niro, який був представлений в 2016 році. Силові агрегати кросовер запозичив у Hyundai Ioniq Electric. Електромотор кросовера розвиває потужність у 205 к.с. та 395 номів крутного моменту. До першої сотні електрокар прискорюється за 7,8 секунди. 100-кіловатна система швидкої зарядки дозволяє поповнити запас акумуляторів до 80% за 55 хвилин.

Продажі новинки під назвою e-Niro, почнуться до кінця поточного року у окремих країнах Європи. Як стало відомо Авто 24, український імпортер марки планує поставляти електричний кросовер і на наш ринок. Ціни для Європи поки не оголошені, однак у Кореї модель коштує 32 тисячі доларів.

Також цікаво: Hyundai i30 N Fastback – стартовий майданчик для тюнінгу