Хоча щорічний Марафон у Києві буде проводитись лише один день, дороги в центрі міста перекриють на усі вихідні.
Київський міжнародний марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеть 07 жовтня в центрі столиці. Через цю подію багато вулиць в центрі будуть закриті як для приватного, так і для громадського транспорту. Тому тим, хто має пересуватись містом у суботу на неділю 6-7 жовтня, треба врахувати ці перекритя.
Графік та схема перекриття вулиць у Києві 6 та 7 жовтня 2018 року:
6 жовтня
Цього дня триватимуть підготовчі роботи на Хрещатику, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежений з 05:00 до 21:00 наступного дня (07 жовтня).
7 жовтня
Європейська площа – 08:00 до 16:00
вул.М.Грушевського – з 08:00 до 15:00
Петрівська алея – з 08:00 до 14:30
Паркова дорога – з 08:00 до 14:30
Дніпровський узвіз- з 08:00 до 12:20
алея Героїв Крут – з 08:00 до 12:20
вул. Лаврська – з 08:00 до 12:20
вул .Заперечна – з 08:00 до 12:20
бул. Дружби Народів – з 08:00 до 12:30
міст Патона – з 09:20 до 12:00
просп. Соборності – з 09:00 до 12:00
Либідська площа – з 08:00 до 12:30
вул. Велика Васильківська (від пл. Либідської до ву. Фізкультури) – з 08:00 до 13:00
вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до бул.Т. Шевченка) – з 08:00 до 16:00
Володимирський узвіз – з 09:00 до 14:00
вул. Петра Сагайдачного – з 09:00 до 14:00
Контрактова площа – з 09:00 до 14:00
вул Костянтинівська – з 09:00 до 14:00
вул. Притисько – Микільська – з 09:00 до 14:00
вул. Хорива – з 09:00 до 14:00
вул. Верхній Вал – з 09:00 до 14:00
Нижній Вал – з 09:00 до 14:00
вул. Почайнинська – з 09:00 до 14:00
вул. Введенська – з 09:00 до 14:00
вул. Волошська – з 09:00 до 14:00
вул. Оболонська – з 09:00 до 14:00
вул. Межигірська – з 09:00 до 14:00
вул. Глибочицька – з 09:20 до 14:00
вул. В’ячеслава Чорновола – з 09:20 до 14:00
вул. Золотоустівська – з 09:20 до 14:00
вул. Павлівська – з 09:20 до 14:00
вул. В. Винниченка – з 09:20 до 14:00
вул. Обсерваторна – з 09:30 до 15:00
вул. Січових Стрільців – з 09:30 до 15:00
Львівська площа – з 09:30 до 15:00
вул. Велика Житомирська – з 09:30 до 15:00
вул. Десятинна – з 09:30 до 15:00
Михайлівська площа – з 09:30 до 15:00
парк “Володимирська гірка” – з 09:30 до 15:00
вул.Трьохсвятительська – з 09:30 до 15:00
Володимирський проїзд – з 09:30 до 15:00
Софійська площа – з 09:30 до 15:00
вул. Володимирська – з 09:30 до 15:00
бул. Т.Шевченка – з 09:45 до 15:45
площа Перемоги – з 09:45 до 15:45
просп. Перемоги – з 09:45 до 15:45
вул. Саксаганського – з 09:45 до 15:45
вул. Жилянська – з 09:45 до 15:45
Нагадаємо, що міст Патона також частково перекритий.