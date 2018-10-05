Хоча щорічний Марафон у Києві буде проводитись лише один день, дороги в центрі міста перекриють на усі вихідні.

Київський міжнародний марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon відбудеть 07 жовтня в центрі столиці. Через цю подію багато вулиць в центрі будуть закриті як для приватного, так і для громадського транспорту. Тому тим, хто має пересуватись містом у суботу на неділю 6-7 жовтня, треба врахувати ці перекритя.

Графік та схема перекриття вулиць у Києві 6 та 7 жовтня 2018 року:

6 жовтня

Цього дня триватимуть підготовчі роботи на Хрещатику, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежений з 05:00 до 21:00 наступного дня (07 жовтня).

7 жовтня

Європейська площа – 08:00 до 16:00

вул.М.Грушевського – з 08:00 до 15:00

Петрівська алея – з 08:00 до 14:30

Паркова дорога – з 08:00 до 14:30

Дніпровський узвіз- з 08:00 до 12:20

алея Героїв Крут – з 08:00 до 12:20

вул. Лаврська – з 08:00 до 12:20

вул .Заперечна – з 08:00 до 12:20

бул. Дружби Народів – з 08:00 до 12:30

міст Патона – з 09:20 до 12:00

просп. Соборності – з 09:00 до 12:00

Либідська площа – з 08:00 до 12:30

вул. Велика Васильківська (від пл. Либідської до ву. Фізкультури) – з 08:00 до 13:00

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до бул.Т. Шевченка) – з 08:00 до 16:00

Володимирський узвіз – з 09:00 до 14:00

вул. Петра Сагайдачного – з 09:00 до 14:00

Контрактова площа – з 09:00 до 14:00

вул Костянтинівська – з 09:00 до 14:00

вул. Притисько – Микільська – з 09:00 до 14:00

вул. Хорива – з 09:00 до 14:00

вул. Верхній Вал – з 09:00 до 14:00

Нижній Вал – з 09:00 до 14:00

вул. Почайнинська – з 09:00 до 14:00

вул. Введенська – з 09:00 до 14:00

вул. Волошська – з 09:00 до 14:00

вул. Оболонська – з 09:00 до 14:00

вул. Межигірська – з 09:00 до 14:00

вул. Глибочицька – з 09:20 до 14:00

вул. В’ячеслава Чорновола – з 09:20 до 14:00

вул. Золотоустівська – з 09:20 до 14:00

вул. Павлівська – з 09:20 до 14:00

вул. В. Винниченка – з 09:20 до 14:00

вул. Обсерваторна – з 09:30 до 15:00

вул. Січових Стрільців – з 09:30 до 15:00

Львівська площа – з 09:30 до 15:00

вул. Велика Житомирська – з 09:30 до 15:00

вул. Десятинна – з 09:30 до 15:00

Михайлівська площа – з 09:30 до 15:00

парк “Володимирська гірка” – з 09:30 до 15:00

вул.Трьохсвятительська – з 09:30 до 15:00

Володимирський проїзд – з 09:30 до 15:00

Софійська площа – з 09:30 до 15:00

вул. Володимирська – з 09:30 до 15:00

бул. Т.Шевченка – з 09:45 до 15:45

площа Перемоги – з 09:45 до 15:45

просп. Перемоги – з 09:45 до 15:45

вул. Саксаганського – з 09:45 до 15:45

вул. Жилянська – з 09:45 до 15:45

Нагадаємо, що міст Патона також частково перекритий.