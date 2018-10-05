На переправі проводяться ремонтні роботи.

Столичний міст Патона частково перекриють для руху автотранспорту у зв’язку з проведенням ремонтних робіт до 8 жовтня.

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Як повідомляє КМДА, протягом трьох днів буде проводитись бетонування монолітної залізобетонної плити прогонової будови мосту ім. Є. О. Патона. У зв’язку з цим рух транспорту у першій смузі руху в напрямку із лівого на правий берег Дніпра на першій ділянці буде частково обмежено.

Роботи заплановано завершити до 05:00 8 жовтня. Разом із тим, продовжуватимуть роботи на другій ділянці – під прогоновою будовою мосту, тому обмеження руху у першій смузі на другій ділянці триватиме.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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