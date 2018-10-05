Правоохоронці затримали у Дніпрі 61-річного чоловіка, який зіпсував 40 припаркованих автомобілів. Як повідомляється, він виходив вночі на вулицю і кидав у лобове скло машин камені, а коли спрацьовувала сигналізація, тікав.

Заяви про пошкоджені автомобілі у Придніпровському житловому масиві почали надходити до поліції ще з березня поточного року. Встановити особу хулігана вдалося завдяки записам з камер зовнішнього спостереження, на яких були зафіксовані правопорушення.

Читайте також: У Києві авто провалилося у величезну яму: Фото

Мотиви пенсіонера наразі не відомі, проте зазначається, що він перебуває на обліку у лікаря-психіатра.