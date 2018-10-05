У Святошинському районі Києва у величезну яму провалився автомобіль. Ділянку дороги без асфальту залишили неогородженною. Про це розповіли на сторінці "dtp.kiev.ua" у соцмережі Facebook.

"У Києві на столичній Борщагівці автомобіль Chery впав у залишену ремонтниками яму на дорозі", - розповіли в мережі.

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На знімках видно, що автомобіль влучив двома колесами в неасфальтовану квадратну ділянку дороги. Чому величезний провал у проїжджій частині працівники комунальних служб не огородили належним чином – залишається невідомим.