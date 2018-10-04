З понеділка поліція почне контролювати швидкість на українських дорогах за допомогою приладів TRUCAM. Вони пройшли сертифікацію і готові до роботи.

Про це на своїй сторінці FB написав Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. “Одним з пріоритетних завдань, що стоять перед Національною поліцією э контроль швидкості руху транспортних засобів” пише він.

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Було прийнято рішення про запуск фіксації швидкості за допомогою приладів TRUCAM.

Всі прилади вже пройшли повірку та отримали експертний висновок ДССЗЗІ! “Хочу наголосити, що перший тиждень (з понеділка, 8 жовтня) патрульна поліція буде використовувати дану систему в пілотному режимі без притягнення водіїв до відповідальності, адже основна задача поліції - не покарати, а попередити правопорушення і зберегти життя громадян” зауважив Олексій Білошицький

А надалі порушники будуть притягуватися до адміністативноі відповідальності згідно чинного законодавства.