Чоловік неодноразово сідав за кермо напідпитку, за що у нього й відібрали посвідчення.

У дорожній аварії в Росії загинула ціла сім'я, через батька-пияку за кермом автомобіля.

Автомобіль ВАЗ-21093, котрим керував 39-річний чоловік, виїхав на смугу зустрічного транспорту, де зіткнувся з важким трактором з причепом. Від удару легковий автомобіль розплющило.

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Повідомляється, що в автомобілі у момент зіткнення знаходилось, включаючи водія, чотири людини, в тому числі двоє неповнолітніх дітей. Усі вони загинули на місці.



Фото: Трактор, з яким зіткнувся ВАЗ-2109 / ЗР

“В результаті ДТП водій і троє пасажирів, в числі яких двоє неповнолітніх дітей, від отриманих травм померли на місці ДТП”, – говориться у повідомленні місцевої поліції.

Небіжчик, що керував автомобілем ВАЗ, неодноразово позбавлявся водійських прав за керування транспортним засобом в стані алкогольногосп'яніння. На той час, коли відбулась фатальна аварія, він знаходився за кермом незаконно, оскільки посвідчення у нього вилучили раніше. Ймовірно і цього разу чоловік був на підпитку.

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