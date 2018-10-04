Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження більш сучасних засобів вимірювальної техніки контролю безпеки дорожнього руху, а саме засобів визначення просторово-часових координат транспортних засобів та засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Контроль безпеки дорожнього руху до сьогодні міг здійснюватися виключно за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких як TruCAM або Візир.

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Своїм рішенням Уряд розширив перелік типів технічних засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху. Відтепер разом із використанням засобів дистанційного контролю швидкості транспортного засобу на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат і засобів із функцією фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Ухвалене Урядом рішення вносить відповідні зміни до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, а також переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.

Очікується, що впровадження використання цих засобів забезпечить підвищення якості контролю за дотриманням правил дорожнього руху, що матиме результатом підвищення безпеки на дорогах. Також це матиме позитивний економічний вплив на національних виробників таких технічних засобів у зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва та реалізації їхньої продукції.

Дві камери відеофіксації в центрі міста Києва, які були налаштовані в тестовому режимі зафіксували близько 70 тисяч порушень за місяць. При середній сумі штрафу 500 грн, виходить, що дві камери за місяць могли б "заробити" 35 мільйонів гривень – понад 17 мільйонів гривень (600 тис. долларів) кожна.

Нагадаємо, що згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” що набув чинності 27 вересня винним у порушенні Правил дорожнього руху, що зафіксовано в автоматичному режимі, визнається не водій який скоїв порушення, а власник транспортного засобу.

