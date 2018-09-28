Система автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху має стати гарним джерелом доходу не тільки для МВС, але й для місцевих бюджетів та дорожнього фонду. Саме тому її запуск має відбутись якнайшвидше.

В Україні впровадити систему автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху планується вже найближчим часом, після ухвалення всіх необхідних документів. Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

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“Ми маємо запустити систему автоматичного контролю, але зробити це не так, як під час минулої спроби 2007–2010 рр., коли штрафи масово оскаржували в суді через відсутність технічного регламенту та прогалини в законодавстві. Саме тому сьогодні ми ретельно вибудовуємо всю нормативно-законодавчу базу”, - сказав Владислав Криклій.

“Ось дорожня карта, в якій близько 20 документів, — закони, постанови, накази, що мають бути ухвалені, щоб система працювала правильно. Перед нами стоїть амбітна мета запровадити систему вже цього року. Зокрема, прем’єр-міністр та міністр МВС на координаційній нараді з безпеки дорожнього руху ставили таке завдання. Та й не секрет, що у суспільства є запит», - наголосив Владислав Криклій.

Система штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, має бути доопрацьована таким чином, щоб за кожне порушення був як грошовий штраф, так і накопичення балів, після певної кількості яких передбачене тимчасове позбавлення права керування транспортним засобом.

Планується, що кожне місто за погодженням з поліцією в місцях концентрації ДТП та аварійно небезпечних ділянках зможе самостійно встановлювати та обслуговувати камери відеоспостереження. “Це все відбувається в рамках концепції децентралізації. Вартість одного комплексу відеофіксації варіюється від $10 до $50 тис. Міста зможуть обирати постачальників серед великої кількості виробників на світовому ринку. А кошти від штрафів планується частково залишати в місцевих бюджетах — 20% місту, 50% — в дорожній фонд, 30% — МВС”, — розповідає Владислав Криклій.

Тільки дві камери відеофіксації в центрі міста Києва, які були налаштовані в тестовому режимі і фіксували лише кілька правопорушень, зафіксували близько 70 тисяч таких за місяць. Про це повідомив радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець з посиланням на голову ГУ НП Києва Андрія Крищенко. При середній сумі штрафу 500 грн, виходить, що дві камери за місяць могли б "заробити" 35 мільйонів гривень – понад 17 мільйонів гривень (600 тис. долларів) кожна.

Нагадаємо, що згідно Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів” що набув чинності 27 вересня винним у порушенні Правил дорожнього руху, що зафіксовано в автоматичному режимі, визнається не водій який скоїв порушення, а власник транспортного засобу.

В Німеччині наприклад, відповідальність з скоєне правопорушення несе саме водій який його скоїв. Для цього в системі фото фіксації існує функція розпізнавання облич. Але в Україні подібних рішень не передбачається. “У нас є тонування вікон, у нас є особисте життя. Якщо ми будемо прив'язуватися до облич система ніколи не запрацює”, каже Владислав Криклій.