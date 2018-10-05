Служба автодоріг у Полтавській області продемонструвала роботу з укладання цементобетону на трасі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

На трасі Дніпро-Решетилівка проводяться роботи з реконструкції дорожнього полотна з застосуванням цементобетонного покриття.

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Роботи проводяться у рамках реалізації державного інвестиційного проекту. За планом протягом трьох років мають полагодити близько 80 км автодороги. Частину відновлювальних робіт проводять з повною заміною старого полотна, прокладеного ще у 1960-х роках. Після закінчення робіт автодорога матиме по дві смуги руху у кожному напрямку.

Фото: реконструкція автодороги Н-31 / YouTube

Старий асфальт полтавські дорожники міняють на значно витриваліше сучасне цементобетонне покриття. Воно має безліч переваг перед асфальтобетонним. Товщина бетону на трасі Н-31 складає 26 см, а разом з “подушкою” – 74 см. З урахуванням же ґрунтового настилу товщина дороги становить 140 см. Термін служби такого полотна – 18 років.



На відео показано облаштування останнього 26-сантиметрового шару на одній з ділянок дороги.

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