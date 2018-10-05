На одометрі усього 35 км.

Таке, здається, можливо лише у Америці: в гаражі знайшли новенький Volkswagen Beetle 1964 року випуску, фактично, без пробігу. Раритет виставлено на продаж з рекордним цінником.

Відомо, що чим рідкісніший автомобіль, тим дорожче він коштує. Минулого місяця стало відомо, що Volkswagen знімає Beetle з виробництва. Саме час для такої знахідки, як раритет з 22 милями (35 км) на одометрі. Власник вирішив, що такий “Жук” коштує чимало і виставив його на аукціон з початковим цінником в 1 мільйон доларів.

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Зважаючи на номінальний пробіг та гаражне зберігання, автомобіль знаходиться в ідеальному стані. Відомо, що свого часу Beetle придбав механік і колекціонер автомобілів на ім’я Руді Зварич. Він купив машину, як донора запчастин для свого “Жука” 1957 року випуску.

Фото: Унікальний Volkswagen Beetle 1964 року випуску / Autoblog / Spicer Collector Cars

Склалось так, що потреби у ремонті старої машини довгий час не було, тож Beetle 1964 просто чекав свого часу у гаражі. У 2014 році Руді покинув цей світ, а “Бітл” дістався за заповітом його племіннику. А той дістався до забутого гаража аж у 2016-му. Та коли побачив, що ховається під покровом у кутку гаража – зрозумів, який скарб йому дістався.

У 1964 році Руді придбав Beetle в автосалоні за $1567, що сьогодні, з урахуванням інфляції, складало б $12 764. Однак винятковий оригінальний стан та комплектність автомобіля роблять його справжнім єдинорогом, тож фінальна ціна на аукціоні – непередбачувана.

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