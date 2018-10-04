Відроджені "РАФ" будуть електричними.

У Латвії зареєстровано нове підприємство SIA “Rigas Autobusu Fabrika, RAF”, котре випускатиме електричний міський транспорт, у тому числі і мікроавтобуси під брендом “РАФ”.

Також цікаво: Кабмін готується до заробітків на фото- і відеофіксації порушень ПДР

За інформацією видання “Російська газета”, на Ризькому заводі налагодять випуск міських мікроавтобусів на електричній тязі, а також невеликих тролейбусів або гібридів автобуса і тролейбуса, які зможуть підключатися до міської контактної мережі для підзарядки і руху, а також мати власний запас ходу на акумуляторах.

Мікроавтобус “РАФ-2203 Латвія”, котрий випускався з 1976 по 1997 роки, був самим масовим автомобілем такого класу у СРСР. Його використовували медслужби та міліція, таксомоторні та різноманітні державні служби. “Рафіки” стали першими маршрутними таксі і лише на з появою “Спрінтерів” та “Газелей” на початку 2000-х були витіснені з сектору пасажирських перевезень.

У 1998 році “Ризька Автобусна Фабрика” збанкрутувала. Тепер же, 20 років потому, в Латвії – країні-члені Євросоюзу, є усі умови для відродження марки, як виробника електричного транспорту, попит на який постійно зростає.

Також цікаво: Компанія HTT показала готовий гіперлуп